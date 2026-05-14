Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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14.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xpeng präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Xpeng wird voraussichtlich am 28.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xpeng im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,768 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 USD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 12,91 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 2,17 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 32 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,487 CNY im Vergleich zu -0,170 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 35 Analysten durchschnittlich bei 95,71 Milliarden CNY, gegenüber 10,67 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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