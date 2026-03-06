Erste Schätzungen: Xpeng stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xpeng wird voraussichtlich am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xpeng im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,190 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 21,48 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 2,24 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 35 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,010 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 39 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 78,05 Milliarden CNY, gegenüber 5,68 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at