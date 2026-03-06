|
06.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Xpeng stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Xpeng wird voraussichtlich am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xpeng im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,190 USD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 21,48 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 2,24 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 35 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,010 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 39 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 78,05 Milliarden CNY, gegenüber 5,68 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.