Xperi Aktie
WKN DE: A3DTYN / ISIN: US98423J1016
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xperi legt Quartalsergebnis vor
Xperi wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,168 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Xperi ein EPS von -0,130 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,14 Prozent auf 111,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,881 USD, gegenüber -1,230 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 457,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 448,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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