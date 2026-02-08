Xperi Aktie
WKN DE: A3DRWP / ISIN: US00676P1075
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xperi stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Xperi präsentiert in der voraussichtlich am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
4 Analysten schätzen, dass Xperi für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,651 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 41,35 Prozent auf 168,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Xperi noch 119,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD, gegenüber 0,570 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 429,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 376,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xperi Holding Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution
|
06:21
|Erste Schätzungen: Xperi stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Xperi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Xperi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Xperi Holding Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.