Erste Schätzungen: Xperi stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xperi präsentiert in der voraussichtlich am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten schätzen, dass Xperi für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,651 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 41,35 Prozent auf 168,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Xperi noch 119,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD, gegenüber 0,570 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 429,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 376,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at