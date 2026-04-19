Erste Schätzungen: Xperi stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xperi wird voraussichtlich am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,328 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 99,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD, gegenüber 0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 421,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 443,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at