Erste Schätzungen: Xperi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Xperi wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xperi im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 112,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,907 USD, gegenüber -1,230 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 457,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 448,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at