Erste Schätzungen: Xperi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xperi präsentiert in der voraussichtlich am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,308 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Xperi ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 85,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 96,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD aus. Im Vorjahr waren 0,990 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 417,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 443,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at