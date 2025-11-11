11.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Xplora Technologies AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xplora Technologies AS Registered präsentiert voraussichtlich am 26.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,718 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 131,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Xplora Technologies AS Registered 0,310 NOK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 539,2 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 109,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Xplora Technologies AS Registered einen Umsatz von 257,2 Millionen NOK eingefahren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,365 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,140 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,92 Milliarden NOK, gegenüber 813,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
