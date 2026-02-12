|
Erste Schätzungen: Xplora Technologies AS Registered legt Quartalsergebnis vor
Xplora Technologies AS Registered wird voraussichtlich am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,921 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Xplora Technologies AS Registered ein EPS von -0,010 NOK je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 133,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 567,7 Millionen NOK gegenüber 242,9 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,044 NOK je Aktie, gegenüber -0,140 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden NOK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 813,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
