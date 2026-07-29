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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xplora Technologies AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Xplora Technologies AS Registered wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,881 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,620 NOK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Xplora Technologies AS Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 471,5 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 462,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,31 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,720 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,06 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 1,92 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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