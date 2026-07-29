Erste Schätzungen: Xplora Technologies AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xplora Technologies AS Registered wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,881 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,620 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Xplora Technologies AS Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 471,5 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 462,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,31 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,720 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,06 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 1,92 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at