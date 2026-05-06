Erste Schätzungen: Xplora Technologies AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Xplora Technologies AS Registered wird voraussichtlich am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,160 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Xplora Technologies AS Registered einen Verlust von -1,870 NOK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 387,4 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 14,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Xplora Technologies AS Registered einen Umsatz von 338,7 Millionen NOK eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 NOK im Vergleich zu -0,720 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden NOK, gegenüber 1,92 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at