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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xplora Technologies AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Xplora Technologies AS Registered wird voraussichtlich am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,160 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Xplora Technologies AS Registered einen Verlust von -1,870 NOK je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 387,4 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 14,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Xplora Technologies AS Registered einen Umsatz von 338,7 Millionen NOK eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 NOK im Vergleich zu -0,720 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden NOK, gegenüber 1,92 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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