Erste Schätzungen: Xplora Technologies AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Xplora Technologies AS Registered stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,463 NOK gegenüber 0,790 NOK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Xplora Technologies AS Registered in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 508,6 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 510,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 NOK, wohingegen im Vorjahr noch -0,720 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,92 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at