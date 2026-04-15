Erste Schätzungen: XPO Logistics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

XPO Logistics äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,881 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte XPO Logistics 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll XPO Logistics in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD im Vergleich zu 1,95 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,51 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,64 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,56 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at