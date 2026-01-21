Erste Schätzungen: XPO Logistics legt Quartalsergebnis vor

XPO Logistics öffnet voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,766 USD je Aktie gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll XPO Logistics nach den Prognosen von 19 Analysten 1,96 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,92 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,61 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,23 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,10 Milliarden USD, gegenüber 8,07 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at