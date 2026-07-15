Erste Schätzungen: XPO Logistics legt Quartalsergebnis vor

XPO Logistics stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 8,85 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at