Erste Schätzungen: XPO Logistics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

XPO Logistics wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

25 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,58 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 132,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,680 USD erwirtschaftet wurden.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,11 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei XPO Logistics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,38 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,53 USD im Vergleich zu 2,64 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 9,07 Milliarden USD, gegenüber 8,16 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at