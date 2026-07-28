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XTI Aerospace Aktie

XTI Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40S33 / ISIN: US98423K4058

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: XTI Aerospace stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

XTI Aerospace äußert sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass XTI Aerospace für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,220 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll XTI Aerospace 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 35,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5733,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte XTI Aerospace 0,6 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -1,300 USD je Aktie, gegenüber -4,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 160,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 22,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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