Erste Schätzungen: Xvivo Perfusion AB legt Quartalsergebnis vor

Xvivo Perfusion AB wird voraussichtlich am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,945 SEK je Aktie gegenüber -0,390 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 236,4 Millionen SEK gegenüber 218,6 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,76 SEK im Vergleich zu 0,800 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 982,7 Millionen SEK, gegenüber 812,2 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at