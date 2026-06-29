Erste Schätzungen: Xvivo Perfusion AB legt Quartalsergebnis vor

Xvivo Perfusion AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,805 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 1510,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Xvivo Perfusion AB 0,050 SEK je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 33,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 238,6 Millionen SEK gegenüber 178,3 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,75 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,800 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,00 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 812,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at