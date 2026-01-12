Erste Schätzungen: Xvivo Perfusion AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xvivo Perfusion AB wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,690 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,52 Prozent verringert. Damals waren 1,16 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 227,6 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 214,1 Millionen SEK aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,14 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,47 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 801,2 Millionen SEK, gegenüber 822,4 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at