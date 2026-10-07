Xvivo Perfusion AB Aktie

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WKN DE: A1J5GZ / ISIN: SE0004840718

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Xvivo Perfusion AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xvivo Perfusion AB gibt voraussichtlich am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,668 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 189,1 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Xvivo Perfusion AB für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 237,1 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,43 SEK im Vergleich zu 0,800 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 991,7 Millionen SEK, gegenüber 812,2 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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