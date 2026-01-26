Erste Schätzungen: Xylem legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xylem lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xylem im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,34 USD je Aktie gewesen.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,37 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,06 USD im Vergleich zu 3,65 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 9,01 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 8,56 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at