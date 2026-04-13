Erste Schätzungen: Xylem öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xylem äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,09 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 57,97 Prozent erhöht. Damals waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 19 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,19 Prozent auf 2,11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,50 USD im Vergleich zu 3,92 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 9,20 Milliarden USD, gegenüber 9,03 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at