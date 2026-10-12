Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xylem vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Xylem wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD gegenüber 0,930 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,66 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,92 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,03 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xylem Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Xylem vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xylem-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.09.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Xylem Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Xylem Inc.
|91,72
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.