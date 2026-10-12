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WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Xylem vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Xylem wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD gegenüber 0,930 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,66 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,92 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,03 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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