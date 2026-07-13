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WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Xylem veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Xylem lädt voraussichtlich am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,34 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,930 USD je Aktie erzielt worden waren.

Xylem soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,35 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,54 USD im Vergleich zu 3,92 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 9,26 Milliarden USD, gegenüber 9,03 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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