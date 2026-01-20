Erste Schätzungen: Yahoo Japan gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yahoo Japan wird voraussichtlich am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Yahoo Japan für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,12 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,99 Prozent auf 508,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 503,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 24,12 JPY je Aktie, gegenüber 21,00 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 2.040,35 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.917,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at