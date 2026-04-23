Yahoo Japan Aktie

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WKN: 916008 / ISIN: JP3933800009

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Yahoo Japan präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yahoo Japan stellt voraussichtlich am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,29 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,67 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,69 Prozent auf 511,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yahoo Japan noch 488,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,58 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 21,00 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 2.022,33 Milliarden JPY, gegenüber 1.917,48 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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