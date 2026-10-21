Yahoo Japan Aktie
WKN: 916008 / ISIN: JP3933800009
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yahoo Japan verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Yahoo Japan wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,71 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Yahoo Japan noch 12,93 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,51 Prozent auf 558,88 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 505,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,19 JPY, gegenüber 27,97 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 2.299,20 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.036,37 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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