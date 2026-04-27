Erste Schätzungen: Yakult Honsha informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yakult Honsha stellt voraussichtlich am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Yakult Honsha im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,73 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,68 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Yakult Honsha im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 114,71 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,14 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 153,60 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 150,48 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 485,70 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 499,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at