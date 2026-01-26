Yakult Honsha Aktie
Erste Schätzungen: Yakult Honsha präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Yakult Honsha wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 57,25 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,63 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 53,19 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Yakult Honsha nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 129,88 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,17 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 149,83 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 150,48 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 485,95 Milliarden JPY, gegenüber 499,68 Milliarden JPY im Vorjahr.
