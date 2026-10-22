YAMADA DENKI Aktie
WKN: 894372 / ISIN: JP3939000000
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: YAMADA DENKI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
YAMADA DENKI stellt voraussichtlich am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass YAMADA DENKI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,52 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,87 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll YAMADA DENKI nach den Prognosen von 4 Analysten 462,52 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 422,44 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 54,74 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 21,95 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.805,20 Milliarden JPY, gegenüber 1.691,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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