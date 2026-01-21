YAMADA DENKI Aktie
Erste Schätzungen: YAMADA DENKI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
YAMADA DENKI wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 15,01 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte YAMADA DENKI 18,25 JPY je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 412,56 Milliarden JPY – ein Plus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YAMADA DENKI 397,65 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,32 JPY, während im vorherigen Jahr noch 38,90 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.655,28 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.629,07 Milliarden JPY waren.
