Yamaha Motor Aktie
WKN: 857690 / ISIN: JP3942800008
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yamaha Motor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Yamaha Motor präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 29,58 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,83 Prozent erhöht. Damals waren 23,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 692,20 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Yamaha Motor einen Umsatz von 651,87 Milliarden JPY eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 116,61 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 16,59 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.733,96 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 2.534,20 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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