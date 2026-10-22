Yamaha Motor Aktie
WKN: 857690 / ISIN: JP3942800008
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yamaha Motor präsentiert Quartalsergebnisse
Yamaha Motor wird sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten schätzen, dass Yamaha Motor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 36,83 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,960 JPY je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 711,23 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 12,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 632,45 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 176,94 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,59 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.891,75 Milliarden JPY, gegenüber 2.534,20 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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