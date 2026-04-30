Yamaha Motor Aktie
WKN: 857690 / ISIN: JP3942800008
|
30.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yamaha Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Yamaha Motor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 25,00 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 31,47 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Yamaha Motor in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 686,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 625,95 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 105,28 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,59 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 2.718,19 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 2.534,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yamaha Motor Co. Ltd.
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Yamaha Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Yamaha Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Yamaha Motor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Yamaha Motor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Yamaha Motor Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Yamaha Motor Co. Ltd.
|6,04
|4,17%