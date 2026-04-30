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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Yamaha Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Yamaha Motor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 25,00 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 31,47 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Yamaha Motor in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 686,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 625,95 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 105,28 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,59 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 2.718,19 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 2.534,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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