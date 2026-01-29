Erste Schätzungen: Yamaha Motor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yamaha Motor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,77 JPY. Im Vorjahresquartal waren -28,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Yamaha Motor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 614,99 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 599,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,62 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 55,84 JPY, gegenüber 110,12 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2.545,77 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.576,18 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at