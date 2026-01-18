Yamato Holdings Aktie
WKN: 864712 / ISIN: JP3940000007
|
18.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yamato präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Yamato wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 71,12 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamato noch ein Gewinn pro Aktie von 116,98 JPY in den Büchern gestanden.
Yamato soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 536,41 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 504,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 81,61 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 111,87 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.880,18 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.762,70 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yamato Holdings Co. Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Yamato präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Yamato verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Yamato stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Yamato informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Yamato Holdings Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Yamato Holdings Co. Ltd.
|2 070,50
|-0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.