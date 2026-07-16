Erste Schätzungen: Yamazaki Baking legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yamazaki Baking präsentiert voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 63,13 JPY gegenüber 60,72 JPY im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 341,53 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 331,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 218,70 JPY im Vergleich zu 206,78 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.354,59 Milliarden JPY, gegenüber 1.311,43 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at