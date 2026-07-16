Yamazaki Baking Aktie
WKN: 857331 / ISIN: JP3935600001
|
16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yamazaki Baking legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Yamazaki Baking präsentiert voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 63,13 JPY gegenüber 60,72 JPY im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 341,53 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 331,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 218,70 JPY im Vergleich zu 206,78 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.354,59 Milliarden JPY, gegenüber 1.311,43 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yamazaki Baking Co Ltd
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Yamazaki Baking legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Yamazaki Baking stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Yamazaki Baking mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Yamazaki Baking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Yamazaki Baking mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Yamazaki Baking Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Yamazaki Baking Co Ltd
|3 308,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.