Erste Schätzungen: Yamazaki Baking mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yamazaki Baking lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Yamazaki Baking für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 54,07 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 46,31 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Yamazaki Baking soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 342,75 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 324,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 200,61 JPY je Aktie, gegenüber 178,58 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.307,05 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.244,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

