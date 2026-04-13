Yamazaki Baking Aktie

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WKN: 857331 / ISIN: JP3935600001

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Yamazaki Baking mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yamazaki Baking lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Yamazaki Baking die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 61,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamazaki Baking noch ein Gewinn pro Aktie von 55,39 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Yamazaki Baking 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 330,50 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Yamazaki Baking 318,74 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 215,86 JPY im Vergleich zu 206,78 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1.345,84 Milliarden JPY, gegenüber 1.311,43 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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