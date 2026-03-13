Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Aktie
WKN DE: A12F2G / ISIN: CNE100001T72
|
13.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,499 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 0,150 HKD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 3,43 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,79 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 CNY, gegenüber 0,970 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 13,98 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 13,22 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co Unitary 144A-Reg S
Analysen zu Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co Unitary 144A-Reg S
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.