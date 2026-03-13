Erste Schätzungen: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,499 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 0,150 HKD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 3,43 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,79 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 CNY, gegenüber 0,970 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 13,98 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 13,22 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at