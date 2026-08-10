Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Aktie

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12F2G / ISIN: CNE100001T72

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock wird voraussichtlich am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,94 CNY je Aktie gegenüber 0,210 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 5,81 Milliarden CNY für Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,77 Milliarden HKD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,84 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,16 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 26,28 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 15,46 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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