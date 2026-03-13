Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Aktie

WKN DE: A2PRYV / ISIN: CNE1000036B2

13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock wird voraussichtlich am 28.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,499 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 3,43 Milliarden CNY – ein Minus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 3,50 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,14 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,890 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,98 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 12,20 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

