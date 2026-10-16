Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Aktie

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12F2G / ISIN: CNE100001T72

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellt voraussichtlich am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,37 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 6,76 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,25 Milliarden HKD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,86 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,16 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 26,72 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 15,46 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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