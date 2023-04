Erste Schätzungen: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock gibt voraussichtlich am 29.04.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,370 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock noch 0,270 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,90 Prozent auf 3,63 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,81 CNY, gegenüber 1,54 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 16,54 Milliarden CNY im Vergleich zu 13,83 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at