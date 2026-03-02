02.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Yantai Wanhua Polyurethane mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yantai Wanhua Polyurethane lässt sich voraussichtlich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Yantai Wanhua Polyurethane die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,918 CNY gegenüber 0,620 CNY im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 76,20 Prozent auf 60,73 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,97 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,15 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 196,93 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 181,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

