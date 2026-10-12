Yantai Wanhua Polyurethane Aktie

Yantai Wanhua Polyurethane für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 602375 / ISIN: CNE0000016J9

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Yantai Wanhua Polyurethane vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Yantai Wanhua Polyurethane öffnet voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 61,83 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 53,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,24 CNY, gegenüber 3,99 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 240,01 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 202,72 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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