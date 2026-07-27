Yantai Wanhua Polyurethane Aktie

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WKN: 602375 / ISIN: CNE0000016J9

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Yantai Wanhua Polyurethane zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yantai Wanhua Polyurethane wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Yantai Wanhua Polyurethane für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Yantai Wanhua Polyurethane soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,29 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,83 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,97 CNY, gegenüber 3,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 239,48 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 202,72 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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