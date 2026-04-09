Erste Schätzungen: Yara International ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yara International ASA wird sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,43 USD je Aktie gegenüber 12,73 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,97 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 40,13 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 55,76 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,29 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 162,23 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at