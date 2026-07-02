Erste Schätzungen: Yara International ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yara International ASA präsentiert in der voraussichtlich am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,41 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Yara International ASA noch 16,69 NOK je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,10 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 40,63 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,16 USD, gegenüber 55,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 18,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 162,23 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at